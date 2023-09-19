Городники назвали 4 причини викортствувати торф на ділянці

Торф є ефективним добривом, яким садівники із задоволенням користуються для покращення своїх грядок. Часто його використовують у вигляді мульчі при створенні компосту, що сприяє підвищенню родючості ґрунту.

Про це пише Час Дій.

Додатково, торф здатен змінювати рівень кислотності ґрунту, що також позитивно впливає на якість врожаю.

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Перевагою торфу є його антисептичні властивості, низька теплопровідність та здатність утримувати вологу. Ці якості роблять його ідеальним консервантом для зберігання овочів та фруктів після збирання врожаю.

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За допомогою торфу можна зберегти свіжість і смак таких продуктів, як буряк, картопля, морква, ріпа, цибуля, помідори, яблука, груші, цибулини та бульби квітів, а також зберегти свіжість зелені.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати сад та газон до зими.

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