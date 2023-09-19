Огородники назвали 4 причины использовать торф на участке

Торф является эффективным удобрением, которым садоводы с удовольствием пользуются для улучшения своих грядок. Часто его используют в виде мульчи при создании компоста, что способствует повышению плодородия почвы.

Об этом пишет Время Действий.

Дополнительно торф способен изменять уровень кислотности почвы, что также положительно влияет на качество урожая.

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Преимуществом торфа являются его антисептические свойства, низкая теплопроводность и способность удерживать влагу. Эти качества делают его идеальным консервантом для хранения овощей и фруктов после уборки урожая.

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С помощью торфа можно сохранить свежесть и вкус таких продуктов как свекла, картофель, морковь, репа, лук, помидоры, яблоки, груши, луковицы и клубни цветов, а также сохранить свежесть зелени.

Напомним, мы уже писали, как подготовить сад и газон к зиме.

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