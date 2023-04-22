окупант Марков епічно зганьбився, видавши присягу сина Порошенка за сина Пєскова (фото)

Днями російські пропагандисти поширили інформацію, що син дмітрія пєскова – прессекретаря президента рф владіміра путіна – воював в Україні. Спочатку про це заявив власник ПВК "Вагнер" євгеній прігожін. За його словами, син пєскова Ніколай "відслужив простим артилеристом" у складі його компанії бойовиків.

прігожін заявив: "З усіх моїх знайомих, вперше про це скажу, одна людина – Дмитро Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя прожив в Америці, якщо не помиляюся, або в Англії, прийшов і каже: "забери його простим артилеристом". Відпрацював абсолютно нормально, простим артилеристом по коліно в багнюці, в гі*ні на "Урагані".

У Телеграм-каналі "Логіка Маркова" російський пропагандист та довірена особа путіна Сєргєй Марков прокоментував інформацію від прігожіна наступним чином: "Я не очікував, але виявляється, більшість у росії не вірять, що син Дмітрія Пєскова Ніколай, служив добровольцем у зоні СВО у ПВК Вагнер. Кажуть, він просто Пригожина попросив сказати, щоб поправити свій імідж. Невже у прессекретаря президента такий імідж, що його треба так виправляти? Чи вдалося поправити? Хоча з іншого боку, ось користувачі з України вірять Дмитру Пєскову, це видно за їхніми коментарями. Вони закликають до покарання".

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Потім Марков опублікував фото та заявив, що на ньому зображено сина Пєскова, який складає присягу.

Це фото він підписав наступним чином: "Це фото Ніколая Пєскова, сина Дмітрія Пєскова, який складає присягу. І з'явилися свідки, які служили у Вагнері разом з Ніколаєм Пєсковим. Так що Дмітрій Пєсков говорив правду. Його син боровся на фронті з фашизмом у рядах Вагнер. Зараз це стане популярний у російської еліти".

Все б нічого, але на фото, яке опублікував Марков, було зображено сина п'ятого президента України Петра Порошенка, що складав присягу. На задньому плані знаходиться й сам Порошенко.

Згодом Марков видалив свій пост з фото та пояснив це так: "Видалений останній пост виявляється був не вірний. Вірні друзі вказали. Розберусь. Обіцяю. Доповім вам".

Тим часом користувачі соцмереж вибухнули жартами, реагуючи на допис Маркова. "Мирного рішення не буде", - жартують українці.

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