оккупант Марков эпически опозорился, выдавая присягну сына Порошенко за сына Пескова (фото)

На днях российские пропагандисты распространили информацию, что сын дмитрия пескова – пресс-секретаря президента рф владимира путина – воевал в Украине. Сначала об этом заявил владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин. По его словам, сын пескова Николай "отслужил простым артиллеристом" в составе его боевиков.

Пригожин заявил: "Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу, один человек – Дмитрий Песков, в свое время прославившийся законченным либералом, своего сына отправил, какой часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Убери его простым артиллеристом".Отработал абсолютно нормально, простым артиллеристом по колено в грязи, в го*не на "Урагане".

В Телеграм-канале "Логика Маркова" российский пропагандист и доверенное лицо путина Сергей Марков прокомментировал информацию от пригожина следующим образом: "Я не ожидал, но оказывается, большинство в россии не верят, что сын Дмитрия Пескова Николай, служил добровольцем в зоне СВО в ПВО Вагнер: "Говорят, он просто Пригожина попросил сказать, чтобы поправить свой имидж. Неужели у пресс-секретаря президента такой имидж, что его надо так исправлять? Удалось поправить? Хотя с другой стороны, вот пользователи из Украины верят Дмитрию Пескову, это видно по их комментариям. Они призывают к наказанию".

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Затем Марков опубликовал фото и заявил, что на нем изображен сын Пескова, который приносит присягу.

Это фото он подписал следующим образом: "Это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, который приносит присягу. И появились свидетели, которые служили в Вагнере вместе с Николаем Песковым. Так что Дмитрий Песков говорил правду. Его сын боролся на фронте с фашизмом в рядах Вагнер. Сейчас это станет популярен у российской элиты".

Все бы ничего, но на фото, которое опубликовал Марков, был изображен сын пятого президента Украины Петр Порошенко, принявший присягу. На заднем плане находится и сам Порошенко.

Впоследствии Марков удалил свой пост с фото и объяснил это так: "Удаленный последний пост оказывается не верен. Верные друзья указали. Разберусь. Обещаю. Доложу вам".

Тем временем пользователи соцсетей взорвались шутками, реагируя на сообщение Маркова. "Мирного решения не будет", – шутят украинцы.

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