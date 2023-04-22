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оккупант Марков эпически опозорился, выдавая присягну сына Порошенко за сына Пескова (фото)

Былим Елена

оккупант Марков эпически опозорился, выдавая присягну сына Порошенко за сына Пескова (фото)

На днях российские пропагандисты распространили информацию, что сын дмитрия пескова – пресс-секретаря президента рф владимира путина – воевал в Украине. Сначала об этом заявил владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин. По его словам, сын пескова Николай "отслужил простым артиллеристом" в составе его боевиков.

Пригожин заявил: "Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу, один человек – Дмитрий Песков, в свое время прославившийся законченным либералом, своего сына отправил, какой часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Убери его простым артиллеристом".Отработал абсолютно нормально, простым артиллеристом по колено в грязи, в го*не на "Урагане".

В Телеграм-канале "Логика Маркова" российский пропагандист и доверенное лицо путина Сергей Марков прокомментировал информацию от пригожина следующим образом: "Я не ожидал, но оказывается, большинство в россии не верят, что сын Дмитрия Пескова Николай, служил добровольцем в зоне СВО в ПВО Вагнер: "Говорят, он просто Пригожина попросил сказать, чтобы поправить свой имидж. Неужели у пресс-секретаря президента такой имидж, что его надо так исправлять? Удалось поправить? Хотя с другой стороны, вот пользователи из Украины верят Дмитрию Пескову, это видно по их комментариям. Они призывают к наказанию".

Затем Марков опубликовал фото и заявил, что на нем изображен сын Пескова, который приносит присягу.

 

Это фото он подписал следующим образом: "Это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, который приносит присягу. И появились свидетели, которые служили в Вагнере вместе с Николаем Песковым. Так что Дмитрий Песков говорил правду. Его сын боролся на фронте с фашизмом в рядах Вагнер. Сейчас это станет популярен у российской элиты".

Все бы ничего, но на фото, которое опубликовал Марков, был изображен сын пятого президента Украины Петр Порошенко, принявший присягу. На заднем плане находится и сам Порошенко.

Впоследствии Марков удалил свой пост с фото и объяснил это так: "Удаленный последний пост оказывается не верен. Верные друзья указали. Разберусь. Обещаю. Доложу вам".

 

Тем временем пользователи соцсетей взорвались шутками, реагируя на сообщение Маркова. "Мирного решения не будет", – шутят украинцы.

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