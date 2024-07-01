Окупант 'встановив олімпійський рекорд' зі стрибків у висоту: допомогли бійці 128 бригади (відео)

Бійці 128-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ на одному з напрямів фронту помітили місце дислокації російських окупантів та атакували їх з безпілотників. Аеробомбери скинули по окупантах протитанкову міну.

Як зафіксувала камера одного з дронів-розвідувальників, після детонації окупанти розліталися у різні боки.

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"Ви бачили, як російські окупанти летять на концерт до Кобзона в пекло? Наша знімальна група зняла це явище! Бійці підрозділу БПЛА 128 ОБр ТРО ЗСУ зафіксували місце дислокації ворогів і доставили туди протитанкову міну як контрамарку. Один з окупантів на радощах пролетів кілька десятків метрів і лише після цього почав слухати дует Кобзона і Жириновського", – прокоментували це відео бійці.

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук також прокоментував відео 128 бригади.

"Чергову заявку на перемогу з олімпійського виду спорту - стрибкам угору зробили військові рф навіть не доїхавши до Парижу. Експерти тут? Хтось знає, скільки метрів? Може фізики присутні? Умови задачі: сто кілограмів лайна, 7 кг вибухової речовини. Питання те саме: на яку висоту підкинуло?", – пожартував він.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".

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