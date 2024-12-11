Окупанти атакували Лозівський район Харківщини: поранено 17 людей

У вівторок, 10 грудня, російська армія двічі атакувала місто Златопіль на Харківщині балістичними ракетами типу "Іскандер-М". Внаслідок ударів поранення отримали 17 людей, пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди та автомобілі.

За даними Харківської обласної прокуратури, перший удар припав на центр міста о 9:40, а другий — на його околиці. Обстріл пошкодив 16 житлових будинків, адміністративну будівлю, банківську установу, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"В адміністративній будівлі сталися значні руйнування. Рятувальники ліквідували пожежу площею 20 м²," — додали в ДСНС.

Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих, однак згодом ця цифра зросла до 17 осіб. Серед них — 8 жінок віком від 29 до 62 років та 2 чоловіки 49 і 59 років. Восьмеро людей були госпіталізовані, одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

"Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю. Постраждали ще дві жінки, їх госпіталізували," — зазначив Синєгубов.

Під процесуальним керівництвом Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці встановлюють усі обставини теракту.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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