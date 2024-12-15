Вони в топі пошуку Google: фільми, які варто подивитись

Google оприлюднив щорічний звіт пошукових запитів в Україні за 2024 рік, представивши добірку найцікавіших кінокартин, які привернули увагу українських користувачів. Про це пише РБК.

"20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм, що став справжньою сенсацією року. Стрічка, яка розповідає про героїчну оборону Маріуполя під час російської агресії, здобула міжнародне визнання, включаючи престижну нагороду "Оскар". Це перша українська картина, що отримала таку високу світову оцінку.

"Думками навиворіт-2"

Продовження популярного анімаційного фільму від Pixar, що продовжує досліджувати світ емоцій підлітка Райлі. Мультфільм викликав неабиякий інтерес глядачів, демонструючи глибину розкриття дитячих переживань.

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"Дюна 2"

Епічне науково-фантастичне продовження, яке захопило увагу глядачів масштабністю сюжету. Історія про Пола Атріда та його боротьбу за справедливість на далекій планеті стала однією з найочікуваніших прем'єр року.

Добірка фільмів демонструє різноманітність інтересів українських глядачів - від документальних стрічок про війну до епічних науково-фантастичних саг та глибоких анімаційних розповідей про емоційний світ підлітків.

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