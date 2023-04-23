Небезпечно для здоров‘я: чому дітям до 6 місяців категорично не можна давати воду

Для людей різного віку існують норми споживання кількості питної води. Чому потрібно обмежити споживання води немовлятам розбирався UaPortal.

Споживання води немовлятами до 6 місяців може дуже негативно відобразитись на їх здоров’ї. Провідний хірург національної організації здоров'я (НОЗ), доктор Каран Радж, попереджає про ризик давати воду дітям до 6 місяців.Згідно із поясненнями доктора Раджа, нирки новонароджених наполовину менші, ніж у дорослих, тому вони можуть неправильно фільтрувати воду. Через це може виникнути стан під назвою гіпонатріємія або водна інтоксикація: стан, при якому надмірна кількість води розбавляє сіль у крові. В результаті може виникнути набряк мозку, судоми чи навіть смерть.

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Про це пише Daily Mail.

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Для появи таких симптомів дорослий повинен випити не менше трьох-чотирьох літрів за раз. Немовлятам достатньо до 250 мл води. Крім того, через те, що шлунок малюка буде наповнений водою – він довго відчуватиме ситість та не отримуватиме потрібну кількість поживних речовин із грудного молока або суміші.

Щодо суміші: попри те, що вона робиться на воді, суміш має велику кількість поживних речовин і довше залишається в організмі, тому не навантажує нирки. Малюки на грудному вигодовуванні не потребують води взагалі до 6 місяців, дітям на суміші можна давати невелику кількість води у спеку.

Також категорично забороняється давати малюкам мінеральну воду, адже вона містить багато натрію чи сульфатів та не є стерильною.

Воду потрібно починати давати тоді, коли дитина починає їсти тверду їжу. Краще купляти спеціальну бутильовану воду з поміткою "для дітей".

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