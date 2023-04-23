Опасно для здоровья: почему детям до 6 месяцев категорически нельзя давать воду

Для людей всех возрастов существуют нормы потребления количества питьевой воды. Почему нужно ограничить потребление воды новорожденным разбирался UaPortal.

Потребление воды младенцами до 6 месяцев может негативно отразиться на их здоровье. Ведущий хирург национальной организации здоровья (НОЗ), доктор Каран Радж, предупреждает о риске давать воду детям до 6 месяцев. Согласно объяснениям доктора Раджа, почки новорожденных наполовину меньше, чем у взрослых, поэтому они могут неправильно фильтровать воду. Поэтому может возникнуть состояние под названием гипонатриемия или водная интоксикация: состояние, при котором избыточное количество воды разбавляет соль в крови. В результате может возникнуть отек мозга, судороги или даже смерть.

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Об этомпишет Daily Mail.

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Для появления таких симптомов взрослый должен выпить не менее трех-четырех литров за раз. Младенцам достаточно до 250 мл воды. Кроме того, из-за того, что желудок малыша будет наполнен водой – он будет долго чувствовать сытость и не получит нужное количество питательных веществ из грудного молока или смеси.

Относительно смеси: несмотря на то, что она делается на воде, смесь имеет большое количество питательных веществ и дольше остается в организме, поэтому не нагружает почки. Малыши на грудном вскармливании не нуждаются в воде вообще до 6 месяцев, детям на смеси можно давать небольшое количество воды в жару.

Также категорически запрещается давать новонарожденным минеральную воду, ведь она содержит много натрия или сульфатов и не является стерильной.

Воду нужно начинать давать тогда, когда ребенок начинает есть жесткую пищу. Лучше покупать специальную бутылированную воду с пометкой "для детей".

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