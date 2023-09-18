Оригінальний смак: рецепт млинців на пиві та молоці з рисом та курятиною
Shuba поділився рецептом чудових млинців на пиві з рисом і курятиною.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 200 г
Молоко 2,8% – 250 мл
Світле пиво – 250 мл
Яйця курячі – 2 шт.
Олія соняшникова – 60 мл
Сіль – 5 г
Для начинки:
Куряче філе – 300 г
Цибуля – 1 шт.
Рис – 120 г
Яйця курячі – 1 шт.
Сир твердий – 50 г
Сметана 15% – 100 г
Масло вершкове 73% – 30 г
Зелень – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Промийте рис і зваріть до готовності, охолодіть.Яйце зваріть в круту, охолодіть і дрібно наріжте. Зелень помийте та подрібніть.
2. Для тіста яйця збийте з молоком і сіллю, поступово додаючи просіяне борошно, не припиняючи збивати. Додайте олію і пиво, добре перемішайте.
3 На розігрітій та змащеній маслом сковороді посмажте млинці з двох сторін до золотистого кольору.
4. Для начинки цибулю очистіть і подрібніть. Куряче філе, наріжте дрібним кубиком, посоліть і поперчіть. У розігрітій з маслом сковороді підсмажте цибулю до прозорості, додайте філе і смажте 10 хвилин, помішуючи.
5. Додайте до курки рис, яйце та зелень. Все перемішайте і протушкуйте 5 хвилин. Додайте 3 ложки сметани, посоліть, якщо треба і перемішайте.
6. На кожний млинець викладіть трохи начинки, загорніть конвертиком і викладіть у форму для запікання, змащену маслом. Зверху полийте сметаною, посипте сиром. Запікайте при температурі 180°C 30 хвилин.
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