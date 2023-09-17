Рецепт ватрушок з горіхами та згущеним молоком від Євгена Клопотенка

Надзвичайно смачні, пухкі та легкі ватрушки нікого не залишать байдужим.

Інгредієнти:

Для тіста

2 ст. л. цукру

500 г борошна

10 г сухих пекарських дріжджів

2 яйця

250 мл молока

20 г вершкового масла

10 г ванільного цукру

⅓ ч. л. солі

жовток 1 яйця для змащування тіста

Для начинки

100 г горіхів

150 г згущеного молока

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Спосіб приготування:

У велику миску додайте цукор, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, тепле молоко та перемішайте.

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Туди ж додайте борошно, сухі дріжджі, яйця та сіль. Замішайте еластичне тісто. Як тільки тісто почало тримати форму, перекладіть його на припилену борошном робочу поверхню та вимішуйте руками ще 3-5 хв. Після цього поверніть назад у миску, накрийте її чистим рушником або харчовою плівкою. Миску з тістом поставте у тепле місце без протягів на 1,5 год. Воно повинно збільшитися у 2-3 рази.

Тісто перемістіть на припилену борошном поверхню та вимішуйте ще 1-2 хв. Потім сформуйте невеликі кульки.

Застеліть пергаментним папером деко або та розмістіть на ньому кульки тіста на відстані 4-5 см одна від одної. Склянкою приплюсніть кульки. Дайте постояти ще 20 хв. Духовку увімкніть на 180 градусів.

Для начинки: горіхи подрібніть та в окремій мисці змішайте їх зі згущеним молоком. Викладіть начинку у заглиблення булочок. Кожну булочку змастіть 1 яєчним жовтком.

Випікайте булочки 20 хв за температури 180 градусів.

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