Суперфуд по-українськи: рецепт в‘яленої калини

Калину можна заготовлювати у будь-якому вигляді: від варення до сушіння та в’ялення. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

Калина – 1 кг

Цукор – 250 г

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Спосіб приготування:

Ягоди зніміть із грон, помийте, переберіть. Викладіть у каструлю та пересипте цукром і залиште при кімнатній температурі на добу.

Сік злийте, ягоди знову пересипте такою ж кількістю цукру і залиште до появи соку, його проваріть. Масу, що залишилася, залийте гарячим сиропом і витримайте 3-5 хвилин.

Суміш процідіть крізь сито, ягоди викладіть тонким шаром на деко та відправте при температурі 85 градусів на 30 хвилин.

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