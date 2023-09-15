Суперфуд по-украински: рецепт вяленой калины

Калину можно заготавливать в любом виде: от варенья до сушки и вяления. Рецептом поделился Shuba.

Ингредиенты:

Калина – 1 кг

Сахар – 250 г

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Способ приготовления:

Ягоды снимите с гроздьев, помойте, переберите. Выложите в кастрюлю и пересыпьте сахаром и оставьте при комнатной температуре в сутки.

Сок слейте, ягоды снова пересыпьте таким же количеством сахара и оставьте до появления сока, его проварите. Оставшуюся массу залейте горячим сиропом и выдержите 3-5 минут.

Смесь процедите через сито, ягоды выложите тонким слоем на противень и отправьте при температуре 85 градусов на 30 минут.

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