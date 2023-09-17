Рецепт ватрушек с орехами и сгущенкой от Евгения Клопотенко
Необычайно вкусные, рыхлые и легкие ватрушки никого не оставят равнодушным.
Ингредиенты:
Для теста
2 ст. л. сахара
500 г муки
10 г сухих пекарских дрожжей
2 яйца
250 мл молока
20 г сливочного масла
10 г ванильного сахара
⅓ ч. л. соли
желток 1 яйца для смазки теста
Для начинки
100 г орехов
150 г сгущенки
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Способ приготовления:
В большую миску добавьте сахар, растопленное сливочное масло, ванильный сахар, теплое молоко и перемешайте.
Туда же добавьте муку, сухие дрожжи, яйца и соль. Замешайте эластичное тесто. Как только тесто начало держать форму, переложите его на припыленную мукой рабочую поверхность и перемешивайте руками еще 3-5 мин. После этого поверните обратно в миску, накройте ее чистым полотенцем или пищевой пленкой. Миску с тестом поставьте в теплое место без сквозняков на 1,5 часа. Оно должно увеличиться в 2-3 раза.
Тесто переместите на припыленную мукой поверхность и вымешивайте еще 1-2 мин. Затем сформируйте небольшие шарики.
Застелите пергаментной бумагой противень или разместите на нем шарики теста на расстоянии 4-5 см друг от друга. Стаканом приплюсните шарики. Дайте постоять еще 20 минут. Включите духовку на 180 градусов.
Для начинки: орехи измельчите и в отдельной миске смешайте со сгущенкой. Выложите начинку в углубление булочек. Каждую булочку смажьте 1 яичным желтком.
Выпекайте булочки 20 мин при температуре 180 градусов.
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