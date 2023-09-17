Рецепт ватрушек с орехами и сгущенкой от Евгения Клопотенко

Необычайно вкусные, рыхлые и легкие ватрушки никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты:

Для теста

2 ст. л. сахара

500 г муки

10 г сухих пекарских дрожжей

2 яйца

250 мл молока

20 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

⅓ ч. л. соли

желток 1 яйца для смазки теста

Для начинки

100 г орехов

150 г сгущенки

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Способ приготовления:

В большую миску добавьте сахар, растопленное сливочное масло, ванильный сахар, теплое молоко и перемешайте.

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Туда же добавьте муку, сухие дрожжи, яйца и соль. Замешайте эластичное тесто. Как только тесто начало держать форму, переложите его на припыленную мукой рабочую поверхность и перемешивайте руками еще 3-5 мин. После этого поверните обратно в миску, накройте ее чистым полотенцем или пищевой пленкой. Миску с тестом поставьте в теплое место без сквозняков на 1,5 часа. Оно должно увеличиться в 2-3 раза.

Тесто переместите на припыленную мукой поверхность и вымешивайте еще 1-2 мин. Затем сформируйте небольшие шарики.

Застелите пергаментной бумагой противень или разместите на нем шарики теста на расстоянии 4-5 см друг от друга. Стаканом приплюсните шарики. Дайте постоять еще 20 минут. Включите духовку на 180 градусов.

Для начинки: орехи измельчите и в отдельной миске смешайте со сгущенкой. Выложите начинку в углубление булочек. Каждую булочку смажьте 1 яичным желтком.

Выпекайте булочки 20 мин при температуре 180 градусов.

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