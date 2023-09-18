Оригинальный вкус: рецепт блинов на пиве и молоке с рисом и курицей

Shuba поделился рецептом великолепных блинчиков на пиве с рисом и курятиной.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 г

Молоко 2,8% – 250 мл

Светлое пиво – 250 мл

Яйца куриные – 2 шт.

Масло подсолнечное – 60 мл

Соль – 5 г

Для начинки:

Куриное филе – 300 г

Лук – 1 шт.

Рис – 120 г

Яйца куриные – 1 шт.

Сыр твердый – 50 г

Сметана 15% – 100 г

Масло сливочное 73% – 30 г

Зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Промойте рис и сварите до готовности, охладите. Яйцо сварите в крутую, охладите и мелко нашинкуйте. Зелень промойте и измельчите.

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2. Для теста яйца взбейте с молоком и солью, постепенно добавляя просеянную муку, не переставая взбивать. Добавьте растительное масло и пиво, хорошо перемешайте.

3 На разогретой и смазанной сковороде маслом обжарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.

4. Для начинки лук очистите и измельчите. Куриное филе, нарежьте мелким кубиком, посолите и поперчите. В разогретой с маслом сковороде поджарьте лук до прозрачности, добавьте филе и жарьте 10 минут, помешивая.

5. Добавьте к курице рис, яйцо и зелень. Все перемешайте и протушите 5 минут. Добавьте 3 ложки сметаны, посолите, если нужно и перемешайте.

6. На каждый блинчик выложите немного начинки, заверните конвертиком и выложите в форму для запекания, смазанную маслом. Сверху полейте сметаной, посыпьте сыром. Запекайте при температуре 180°C 30 минут.

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