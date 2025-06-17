Опади відступають: прогноз погоди в Україні на 18 червня

Наступного тижня, з 16 по 20 червня, в Україні утримається тепла погода, проте великої спеки синоптики не прогнозують. Час від часу країну накриватимуть короткочасні дощі, особливо на сході та південному сході.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Починаючи з середи, 18 червня, опади почнуть зменшуватися. Дощі збережуться лише на півночі. Температурний фон залишиться комфортним: удень — у середньому +24…+27 градусів, вночі — +14…+19.

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Загалом погода залишатиметься приємною, хоч і з періодичними дощами. Сильного тепла чи екстремальної спеки в найближчі дні не очікується.

Раніше ми розповідали, коли в Україні поменшає дощів.

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