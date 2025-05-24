'Ощадбанк' вимагає від клієнтів дані про обсяги коштів: названо причини

Клієнтам державного банку "Ощадбанк" періодично потрібно проходити оновлення персональних даних. Представники фінустанови надали додаткові роз’яснення щодо обов’язку вказувати граничний щомісячний обсяг грошових надходжень.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті банку. Про це пише сайт "Новини.LIVE".

Оновлення персональної інформації клієнтів є обов’язковим процесом, який банк проводить у межах перевірки своїх користувачів. Це потрібно для забезпечення актуальності документів, згідно з вимогами Закону №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження".

"Ощадбанк" інформує своїх клієнтів про потребу оновити дані через застосунок або особистий кабінет у сервісі "Мобільний Ощад". Повідомлення надходять як за 30 днів до дати необхідного оновлення, так і після її настання.

Щоб оновити свої дані в онлайн-режимі, необхідно виконати наступні дії:

натиснути на відповідне повідомлення;

перейти до свого профілю у розділі "Ще";

здійснити перевірку інформації;

підтвердити у разі коректності;

за потреби внести зміни в анкеті та зберегти.

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Вимога щодо максимального обсягу операцій

Клієнти фінансових установ зобов'язані інформувати банк про граничний обсяг фінансових надходжень, які вони очікують отримати протягом одного календарного місяця.

Відповідно до постанови Правління НБУ №110, якою внесено зміни до Положення щодо здійснення банками фінансового моніторингу, клієнти мають подавати дані про прогнозовані загальні надходження на всі свої рахунки та платіжні картки.

Ці вимоги впроваджені з метою протидії відмиванню незаконно отриманих коштів, а також запобігання фінансуванню терористичної діяльності.

У банках радять, як правильно визначити прогнозований обсяг фінансових надходжень. Для цього слід підрахувати загальну суму в гривнях, яку клієнт передбачає отримати на всі банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні) та карткові продукти – як у національній, так і в іноземній валюті, за весь місяць.

Якщо частина надходжень очікується у валюті, потрібно розрахувати їх еквівалент у гривні згідно з актуальним курсом НБУ на дату подання відповідної інформації.

"При плануванні максимальної суми очікуваних надходжень не слід враховувати обсяг переказів між власними рахунками, що відкриті в Ощадбанку", – додали в "Ощадбанку".

Раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" попередив клієнтів про низку важливих змін з 1 червня.

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