Осіння закуска: рецепт грибної ікри
Для приготування цієї закуски за рецептом від Shuba можете використовувати будь-які лісові гриби, а всі інші інгредієнти легко можна придбати у супермаркеті.
Інгредієнти:
Моховики або інші гриби – 1 кг
Лимонна кислота – 5 г
Цибуля ріпчаста – 2 шт.
Морква – 3 шт.
Томати – 4 шт.
Часник, зубчики – 5 шт.
Сіль – 20 г
Перець чорний мелений – 5 г
Олія – 80 мл
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Спосіб приготування:
1. Варіть очищені гриби у двох літрах води з додаванням лимонної кислоти протягом 15 хвилин. Відцідити їх на друшляк. Обсмажте гриби на олії, помішуючи, протягом 10 хвилин.
2. Дрібно наріжте цибулю і натріть моркву на терці. Обсмажте їх до напівготовності.
3. Помідори подрібніть у блендері, часник наріжте дрібними шматочками.
4. Змішайте гриби, овочеву суміш, часник, томати і збийте у блендер. Посоліть, додайте перець і тушкуйте, помішуючи, на помірному вогні протягом 15 хвилин.
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