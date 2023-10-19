Осенняя закуска: рецепт грибной икры
Для приготовления этой закуски по рецепту от Shuba можете использовать любые лесные грибы, а все остальные ингредиенты можно легко приобрести в супермаркете.
Ингредиенты:
Моховики или другие грибы – 1 кг
Лимонная кислота – 5 г
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь – 3 шт.
Томаты – 4 шт.
Чеснок, зубчики – 5 шт.
Соль – 20 г
Перец черный молотый – 5 г
Масло растительное – 80 мл
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Способ приготовления:
1. Варите очищенные грибы в двух литрах воды с добавлением лимонной кислоты в течение 15 минут. Отцедить их на дуршлаг. Обжарьте грибы на растительном масле, помешивая, в течение 10 минут.
2. Мелко нарежьте лук и натрите морковь на терке. Обжарьте их до полуготовности.
3. Помидоры измельчите в блендере, чеснок нарежьте мелкими кусочками.
4. Смешайте грибы, овощную смесь, чеснок, томаты и взбейте в блендер. Посолите, добавьте перец и потушите, помешивая, на умеренном огне в течение 15 минут.
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