Рештки людей з монетами в зубах та скелет свині знайшли археологи в Парижі (фото)

У центрі Парижа археологи знайшли могили віком 2000 років. Це сталося під час розширення паризького залізничного вокзалу поблизу собору Паризької Богоматері.

Як повідомляє El Pais, було знайдено 2000-річний некрополь з останками щонайменше 50 чоловіків, жінок і дітей, деякі тіла мали монети в роті. Також виявлено цілий скелет свині. Серед поховань знайдено давні чашки, глечики та інший посуд, шматки скла. Інші могили містили одяг, прикраси, шпильки та пояси.

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Президент Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) Домінік Гарсіа зазначив у коментарі El Pais, що така знахідка дуже рідкісна для Парижу.

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Науковці пояснили, що у II столітті "живі трималися на відстані від мертвих, ховали своїх близьких у складних гробницях, званих некрополями, побудованих на честь тих, хто пішов із життя, і тримали їх відокремленими від міст живих".

Домінік Гарсіа каже: "Спираючись на їхні похоронні обряди, ми можемо досягти свого роду загального бачення людей, які жили в Парижі у другому столітті".

Дослідники вважають, що у II столітті люди клали в могилу речі, які "допоможуть померлій людині вижити в загробному житті".

Що стосується решток людей, у яких в роті були монети, то вчені кажуть, що така практика була поширеною у давнину – ці гроші мертві мали віддавати перевізнику підземного світу Харону.

Що стосується ями, яка містила скелет цілої свині, досі незрозуміло, для чого вона могла служити.

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