Відбілює і лікує: Нестандартні способи застосування перекису водню

Перекис водню – не лише хороший помічник при травмах та порізах. Його також можна використовувати для відбілювання одягу, очищення кедів і не тільки. UaPortal розбирався, як може використовуватися перекис водню.

1. Відбілювання одягу

Прополоскайте білі речі у воді зі склянкою перекису водню – і речі надовго будуть лишатись білими. Крім того, засіб можна використовувати точково: нанесіть на пляму та лишіть на хвилину. Змийте. Речі не будуть жовтіти тривалий час.

2. Лікування грибка на ногах

Змішати перекис водню та воду 1:1 і наносьте на проблемні ділянки щовечора.

3. Від нежитю

Змішайте 1 столову ложку перекису водню та 1 склянку мінеральної негазованої води. Використовуйте, як спрей для носа.

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4. Від болю в шиї

Намочіть хустину в перекисі водню на прикладіть на місце, де болить. Лишіть на 10 – 20 хвилин. Він прогріє та заспокоїть біль.

5. Очищення кедів

Змішайте 2 столові ложки соди, 1 столову ложку перекису водню, 1 столову ложку води. Нанесіть на біле взуття на 20 хвилин. Змийте.

6. Дезінфекція контактних лінз

Можна замінити спеціальний розчин для лінз перекисом водню. Не забудьте промити водою після обробки.

7. Полоскання порожнини рота

Якщо у вашому роті з’явились ранки – наберіть у рот 10 мл перекису водню та тримайте 5 хвилин. Не ковтайте!

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8. Лікування болю в горлі

Змішайте 1/2 склянки теплої води з 1/4 склянки перекису водню та прополощіть горло.

9. Полегшення прибирання в оселі

Нанесіть перекис на ганчірку та протирайте поверхні. Він очистить та знезаразить їх.

10. Очищення вух

У суміш перекису та води опустіть ватну паличку та прочистіть нею вухо.

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