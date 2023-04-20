Отбеливает и лечит: Нестандартные способы применения перекиси водорода

Перекись водорода – не только хороший помощник при травмах и порезах. Его также можно использовать для отбеливания одежды, очищения кедов и не только. UaPortal разбирался, как может использоваться перекись водорода.

1. Отбеливание одежды

Прополоскать белые вещи в воде со стаканом перекиси водорода – и вещи надолго будут оставаться белыми. Кроме того, его можно использовать точечно: нанесите на пятно и оставьте на минуту. Смойте. Вещи не будут желтеть длительное время.

2. Лечение грибка на ногах

Смешайте перекись водорода и воду 1:1 и наносите на проблемные участки каждый вечер.

3. От насморка

Смешайте 1 столовую ложку перекиси водорода и 1 стакан негазированной минеральной воды. Используйте как спрей для носа.

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4. От боли в шее

Намочите платок в перекиси водорода и приложите на место, где болит. Оставьте на 10 – 20 минут. Он прогреет и успокоит боль.

5. Очистка кедов

Смешайте 2 столовых ложки соды, 1 столовую ложку перекиси водорода, 1 столовую ложку воды. Нанесите на белую обувь на 20 минут. Смойте.

6. Дезинфекция контактных линз

Можно заменить специальный раствор для линз перекисью водорода. Не забудьте промыть водой после обработки.

7. Полоскание полости рта

Если во рту появились ранки – наберите в рот 10 мл перекиси водорода и держите 5 минут. Не глотайте!

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8. Лечение боли в горле

Смешайте 1/2 стакана теплой воды с 1/4 стакана перекиси водорода и прополощите горло.

9. Облегчение уборки в доме

Нанесите перекись на тряпку и протрите поверхности. Он чистит и обеззараживает их.

10. Очистка ушей

В смесь перекиси и воды опустите ватную палочку и прочистите ухо.

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