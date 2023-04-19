Як правильно мити консервний ніж: прості поради

Існує популярна думка, що консервний ніж – це один з найбільш корисних приладів на кухні. Проте, після використання, його часто не миють, а просто відправляють у ящик.

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Це може призвести до забруднень та навіть іржі на ножі. Тому, як і будь-який інший кухонний прилад, його потрібно регулярно чистити.

Як правильно чистити консервний ніж:

Помістіть ніж у банку з білим оцтом та залиште на кілька хвилин; Дістаньте ніж над раковиною і зубною щіткою зітріть забруднення та іржу. Для цього можна занурити щітку в оцет; Промийте ніж засобом для миття посуду та знову почистіть зубною щіткою; Обережно висушіть ніж чистим рушником.

Якщо ви правильно очистите консервний ніж за допомогою цих кроків, то він знову засяє на вашій кухні.

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