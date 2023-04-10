Як смажити м'ясо чи котлети, аби не довелося мити пательню: простий прийом з пергаментом

Будь-які страви, що потребують смаження на пательні можуть пригоріти й відмити сковорідку потім складно. Але один простий спосіб позбавить від проблем – це пергаментний папір, який зазвичай використовують для випічки.

Укладати пекарський папір необхідно гладкою стороною догори. Пергаментом застеляють дно сковорідки та намагаються вкласти його так, аби утворилися бортики. Вони не мають звисати з пательні, аби не загорітися від вогню конфорки.

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Вже на пергамент можна лити олію, розігріти її та смажити у такий спосіб овочі, рибу чи м'ясо. До речі, у такий спосіб можна смажити страви й без олії – вони будуть менш жирними, не пригоратимуть, а ще збережуть соковитість.

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Важливо: якщо пергамент покритий шаром силікону, то страви слід викладати саме на цей бік паперу, а іншим боком на пательню.

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