Окрема категорія пенсіонерів отримає надбавки до виплат

Українські пенсіонери цього року можуть отримати доплати. Насамперед це стосуватиметься тих громадян, чий вік перевищує 70 років.

Доплати до пенсійних виплат встановлені урядовою постановою № 849, згідно з документом, пенсіонери категорії 70+ можуть отримати більше на 300-600 гривень.

На доплати можуть розраховувати й ті пенсіонери, що мають понаднормовий стаж (понад 20 років для жінок та 25 для чоловіків), або ж які утримують неповнолітніх.

Цього року щомісячно до 579 грн доплат отримають пенсіонери віком від 80 років. До 456 грн отримають громадяни, яким виповнилося від 75 до 80 років. 300 гривень доплатять пенсіонерам, яким більше ніж 70 років.

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Що стосується пенсіонерів, що мають понаднормовий стаж, вони будуть отримувати доплати у розмірі 1% від пенсії за кожен повний рік роботи. Громадяни, що мають понад 35 років понаднормового стажу, отримають 35% доплати – вираховується максимум від прожиткового мінімуму, тобто 35% від 2 093 грн.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, що не мають страхового стажу, можуть отримати державну допомогу.

Також читайте, хто з пенсіонерів в Україні може втратити частину виплат.

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