Очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 3 липня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини — підвищується чутливість до атмосферного тиску. Це часто призводить до головного болю, втоми, дратівливості та загального погіршення настрою.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (США), у середу, 3 липня, рівень збурення залишатиметься високим — 4,7, що також є показником серйозної геомагнітної активності.

Варто враховувати, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися — оновлення даних відбувається приблизно кожні три години. Тому бажано стежити за актуальною інформацією в режимі реального часу.

Магнітна буря — це результат сонячних вибухів, під час яких до Землі надходить потік заряджених частинок. Потрапляючи в магнітосферу планети, вони спричиняють електромагнітні збурення. Невеликі коливання (К-індекс до 4) переважно не відчуваються. А от бурі з індексом 5 і вище можуть вплинути не лише на здоров’я, але й на роботу техніки — зокрема, можуть виникати збої в мобільному зв’язку, роботі супутників і навігаційних систем. За високої активності можна навіть спостерігати полярне сяйво.

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Люди по-різному реагують на магнітні бурі, але найчастіше скаржаться на головний біль, втому, дратівливість, проблеми зі сном та скачки артеріального тиску. Спеціальних медикаментів від впливу магнітних бур не існує, але зняти симптоми можна звичайними засобами — зокрема, протизапальними чи знеболювальними препаратами.

Щоб полегшити стан під час днів з підвищеною геомагнітною активністю, варто підтримувати організм простими методами. Рекомендується дотримуватись звичного режиму сну і харчування, уникати переїдання, відмовитися від жирної, гострої їжі, алкоголю та обмежити споживання кави. Корисно вживати більше води та трав’яних напоїв, перебувати на свіжому повітрі, особливо за містом, уникаючи прямого сонячного проміння. Помірні фізичні навантаження також можуть поліпшити самопочуття, як і контрастний душ вранці або тепла ванна ввечері. Тим, хто має хронічні захворювання, варто бути особливо уважними — частіше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки. Важливо також уникати стресів і конфліктів, адже нервова система в цей період стає особливо вразливою.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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