Очікується магнітна буря з К-індексом 4: прогноз геомагнітної активності на 28 червня

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та знижувати працездатність у багатьох людей. Науковці постійно фіксують сплески геомагнітної активності й діляться рекомендаціями, як зменшити їхній вплив на організм.

У кінці червня очікується період підвищеної геомагнітної активності. Згідно з прогнозами, з 27 по 30 червня на Землю діятимуть слабкі бурі першого рівня (G1), які можуть спричинити помірне погіршення здоров’я. Зокрема, 27, 28 та 29 червня магнітне поле буде збуреним. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Магнітна буря — це збурення у магнітному полі планети, викликане сонячними спалахами та потужними потоками заряджених частинок. Ці явища можуть тривати від кількох годин до кількох днів і впливати не лише на технічні системи, а й на фізичне й емоційне самопочуття людей.

Найбільш вразливими до таких змін є метеозалежні люди, вагітні, діти, літні особи та ті, хто має хронічні захворювання. Під час магнітних бур вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, сонливість удень, безсоння вночі, підвищену тривожність, апатію, зниження концентрації, перепади тиску, серцеву аритмію та загальну дратівливість. Часто у таких періоди посилюється біль у суглобах, загострюються хронічні недуги, може з’явитися шум у вухах і навіть панічні стани.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Хоча повністю уникнути впливу бур неможливо, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил. Насамперед, слідкувати за режимом сну — лягати до 23:00 і спати не менше 7-9 годин. У разі втоми вдень — робити короткий відпочинок. Харчування має бути повноцінним, багатим на овочі, фрукти, вітаміни та мінерали, а також варто обмежити вживання кави, алкоголю, важкої їжі та енергетиків.

Не менш важливо підтримувати водний баланс, випиваючи до 2 літрів чистої води на день. Фізична активність у помірному режимі — також корисна: ранкова зарядка, легкі вправи або прогулянки допоможуть стабілізувати стан. Перебування на свіжому повітрі — обов’язкове, як і регулярне провітрювання приміщень.

Уникнення стресів теж має значення: емоційна рівновага, релаксація, дихальні практики, зменшення споживання інформації перед сном — усе це сприяє кращому самопочуттю. Якщо у вас є хронічні проблеми зі здоров’ям, варто мати під рукою необхідні ліки та при потребі звертатися до медиків.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!