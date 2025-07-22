Очікується сонячна активність з К-індексом 5: прогноз магнітних бур на 23 липня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, втому та дратівливість. Це пов’язано зі змінами атмосферного тиску під час зростання геомагнітної активності.

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), геомагнітна активність вимірюється за К-індексом: якщо він досягає позначки 5 або вище, йдеться про сильну магнітну бурю.

В середу, 23 липня, очікується сплеск до К-індексу 5, що свідчить про потужну магнітну бурю, яка може впливати на метеозалежних людей. Прогноз може змінюватися, оскільки інформація оновлюється кожні три години, тож варто слідкувати за актуальними даними.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних сонячних спалахів, під час яких до Землі спрямовуються потоки заряджених частинок. Потрапляючи у магнітосферу, вони провокують геомагнітні збурення. Коли К-індекс перевищує позначку 5, це вже може впливати не лише на здоров’я людей, а й на роботу зв’язку – мобільного, супутникового чи радіо. При високому рівні активності (К-індекс 7–8) можливе навіть виникнення полярних сяйв.

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Деякі люди особливо чутливо реагують на магнітні бурі. У них можуть проявлятися симптоми, схожі на перевтому – головний біль, слабкість, нервозність. Спеціальних ліків від такого стану немає, але є способи полегшити його.

Під час магнітних бур варто більше відпочивати, дотримуватись розпорядку дня, пити більше води, обмежити вживання кави, алкоголю, жирної та гострої їжі. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні вправи, трав’яні чаї, а також контрастний душ вранці й розслаблююча ванна перед сном. Людям з хронічними захворюваннями рекомендується уникати стресу й завжди мати під рукою необхідні медикаменти.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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