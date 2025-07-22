Ожидается солнечная активность с К-индексом 5: прогноз магнитных бурь на 23 июля

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, вызывая головную боль, усталость и раздражительность. Это связано с изменениями атмосферного давления при росте геомагнитной активности.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), геомагнитная активность измеряется по К-индексу: если он достигает отметки 5 или выше, речь идет о сильной магнитной буре.

В среду, 23 июля, ожидается всплеск в К-индекс 5, что свидетельствует о мощной магнитной буре, которая может влиять на метеозависимых людей. Прогноз может изменяться, поскольку информация обновляется каждые три часа, поэтому следует следить за актуальными данными.

Магнитные бури возникают в результате мощных солнечных вспышек, во время которых к Земле устремляются потоки заряженных частиц. Попадая в магнитосферу, они провоцируют геомагнитные возмущения. Когда К-индекс превышает отметку 5, это может влиять не только на здоровье людей, но и на работу связи – мобильной, спутниковой или радио. При высоком уровне активности (К-индекс 7–8) возможно даже возникновение полярных сияний.

Читайте также: Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Некоторые люди особенно реагируют на магнитные бури. У них могут проявляться симптомы, похожие на переутомление – головные боли, слабость, нервозность. Специальных лекарств от такого состояния нет, но есть способы облегчить его.

Во время магнитных бурь следует больше отдыхать, соблюдать распорядок дня, пить больше воды, ограничить употребление кофе, алкоголя, жирной и острой пищи. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, легкие физические упражнения, травяные чаи, а также контрастный душ утром и расслабляющая ванна перед сном. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать стресса и всегда иметь под рукой необходимые медикаменты.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!