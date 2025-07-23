Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 24 липня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, тому в деяких людей під час підвищеної сонячної активності можуть з’являтися головні болі, млявість та дратівливість.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA опублікував прогноз геомагнітної активності на 24 липня. У четвер очікується середній рівень бурі з К-індексом 4 — це жовтий рівень небезпеки.

Прогнози постійно оновлюються, адже дані про сонячну активність надходять кожні три години, тому варто стежити за актуальною інформацією.

Магнітні бурі виникають через потужні сонячні спалахи, що викидають в космос заряджені частинки. Коли вони досягають земної магнітосфери, відбувається взаємодія, яка й викликає це явище. Якщо активність сягає К-індексу 5 і більше, це вже може мати вплив не лише на здоров’я, а й на роботу технічних засобів, зокрема мобільного зв’язку, супутників та радіосигналів. При дуже потужних бурях (К-індекс 7 чи 8) можливе навіть спостереження полярного сяйва.

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Люди можуть відчувати реакцію організму на зміну геомагнітного фону у вигляді втоми, головного болю, перепадів тиску, стресу. Специфічного лікування немає, але підтримка організму в тонусі допоможе легше пережити такі дні.

У періоди магнітної активності варто слідкувати за режимом, висипатися, відмовитися від важкої, жирної їжі, алкоголю та обмежити кофеїн. Корисними будуть трав’яні чаї, прогулянки на свіжому повітрі в затінку, помірні фізичні навантаження, а також уникнення стресів. Людям із хронічними захворюваннями бажано мати під рукою необхідні ліки й більше відпочивати. Зранку добре бадьорить контрастний душ, а ввечері допомагає розслабитися тепла ванна.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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