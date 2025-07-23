Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 24 июля

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому у некоторых людей при повышенной солнечной активности могут появляться головные боли, вялость и раздражительность.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA обнародовал прогноз геомагнитной активности на 24 июля. В четверг ожидается средний уровень бури с К-индексом 4 – это желтый уровень опасности.

Прогнозы постоянно обновляются, ведь данные о солнечной активности поступают каждые три часа, поэтому следует следить за актуальной информацией.

Магнитные бури возникают из-за мощных солнечных вспышек, которые выбрасывают в космос заряженные частицы. Когда они достигают земной магнитосферы, происходит взаимодействие, которое и вызывает это явление. Если активность достигает К-индекса 5 и более, это может повлиять не только на здоровье, но и на работу технических средств, в частности мобильной связи, спутников и радиосигналов. При очень мощных бурях (К-индекс 7 или 8) возможно даже наблюдение полярного сияния.

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Люди могут ощущать реакцию организма на изменение геомагнитного фона в виде усталости, головных болей, перепадов давления, стресса. Специфического лечения нет, но поддержка организма в тонусе поможет легче пережить такие дни.

В периоды магнитной активности следует следить за режимом, высыпаться, отказаться от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и ограничить кофеин. Полезными будут травяные чаи, прогулки на свежем воздухе в тени, умеренные физические нагрузки, а также избегание стрессов. Людям с хроническими заболеваниями желательно иметь под рукой необходимое лекарство и больше отдыхать. Утром хорошо бодрит контрастный душ, а вечером помогает расслабиться тёплая ванна.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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