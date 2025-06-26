Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 27 червня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, зокрема викликати головний біль, втому чи підвищену дратівливість. Це пов’язано з тим, що геомагнітна активність впливає на коливання атмосферного тиску, що особливо відчутно для метеозалежних людей.

Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, у п’ятницю, 27 червня прогнозований К-індекс дорівнюватиме 4, що вказує на середній рівень геомагнітної напруги.

Нагадаємо, магнітні бурі виникають внаслідок спалахів на Сонці, під час яких до Землі спрямовуються потоки заряджених частинок. Коли вони досягають магнітного поля планети, виникає збурення, що й називається магнітною бурею. Її силу вимірюють за К-індексом: значення від 1 до 4, як правило, не викликає негативного впливу, а ось від 5 і вище вже може позначитися на здоров’ї та викликати перебої у роботі зв’язку й навігаційних систем. У разі надзвичайно потужних бур (К-індекс 7 і більше) можливе навіть спостереження полярного сяйва.

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Для тих, хто чутливий до змін у геомагнітному полі, рекомендовано дотримуватись режиму, уникати перенавантажень та стресів. Збалансоване харчування, відмова від алкоголю, обмеження кави, прогулянки на свіжому повітрі, трав’яні чаї та повноцінний сон допоможуть краще пережити дні із підвищеною сонячною активністю. Людям із хронічними захворюваннями варто бути особливо уважними до свого стану та мати під рукою необхідні ліки.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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