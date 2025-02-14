Очікуються морози та снігопади: прогноз погоди в Україні на 15 лютого

Завтра, 15 лютого, після сьогоднішнього потепління в Україну повернуться морози. На більшій частині території країни очікується різке зниження температури, а також снігопади.

Мороз охопить усі регіони, а найбільша кількість опадів припаде на східні та південні області. Водночас у Криму та на півдні спостерігатиметься незвичайна погодна ситуація – на фоні загального похолодання нічний мороз у цих регіонах, навпаки, стане м’якшим. Найхолоднішою буде ніч на заході, де температура опуститься до -7°, тоді як вдень на півдні та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +4°. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

У західних областях очікується хмарна погода з невеликим снігом. Вночі температура становитиме -4…-7°, а вдень -7…-5°.

На півночі також буде хмарно, можливий слабкий сніг. Температура вночі опуститься до -4…-6°, вдень коливатиметься в межах -6…-4°.

Читайте також: Після аномально теплої зими: чого чекати від погоди в Україні навесні та влітку

У центральних областях прогнозують сніг та хмарне небо. Вночі температура сягатиме -3…-5°, удень -5…-3°.

На півдні можливий мокрий сніг. Температура вночі становитиме -1…-3°, а вдень підніметься до +1…+3°.

На сході очікується мокрий сніг, місцями слабкий снігопад. Вночі температура опуститься до -1…-3°, вдень буде в межах -1…+1°.

У Криму прогнозують хмарну погоду з мокрим снігом. Вночі температура коливатиметься від -1° до +1°, а вдень підніметься до +2…+4°.

Раніше ми розповідали, де буде весна, а які області завалить снігом в останній місяць зими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!