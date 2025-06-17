Очікуються середні за силою магнітні бурі: прогноз геомагнітної активності на 18 червня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, а отже — і на самопочуття деяких людей. Під час такої геомагнітної активності чутливі особи можуть відчувати головний біль, втому, зниження концентрації, а також стрес чи порушення сну. Такі явища спричиняються викидами заряджених частинок із Сонця, які досягають магнітного поля Землі й спричиняють його збурення.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди (SWPC),18 червня очікується підвищення індексу до 3,7, що відповідає середньому рівню сонячної активності. Такий рівень не несе серйозної загрози, однак деякі люди все ж можуть відчути зміни у самопочутті.

Зазначається, що К-індекс — це шкала, за якою вимірюють силу магнітної бурі. Він змінюється в діапазоні від 0 до 9. Будь-яке значення вище 4 вказує на початок геомагнітного збурення, а від 5 — вже йдеться про магнітну бурю. У період сильної бурі можливі збої в роботі мобільного зв’язку, супутникових систем і навігаційних мереж. У деяких випадках навіть можна спостерігати полярні сяйва.

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Магнітні бурі не мають спеціального медикаментозного лікування, проте люди можуть полегшити свій стан, дотримуючись простих рекомендацій. У такі дні важливо підтримувати режим сну й харчування, уникати важкої їжі, алкоголю та надмірної кількості кофеїну. Водночас корисно залишатися активним, проводити більше часу на свіжому повітрі, за можливості виїхати за місто, але уникати прямого сонячного проміння. Для загального тонусу можуть допомогти контрастний душ зранку або тепла ванна ввечері. Варто уникати конфліктів і перевантаження нервової системи. Тим, хто має хронічні захворювання, рекомендується більше відпочивати та завжди мати під рукою необхідні ліки.

Прогноз магнітних бур оновлюється кожні три години, тому фахівці радять регулярно перевіряти актуальну інформацію, щоб вчасно реагувати на зміни.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати.

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