Пальчики оближете: Як приготувати маринований перець з медом на зиму
Сезон консервації наближається до завершення, і якщо ви ще не встигли запастися смачними заготовками на зиму, то саме час це зробити. Ми раніше ділилися рецептом лечо з помідорів та перцю, а тепер пропонуємо вам популярний рецепт маринованого перцю з медом.
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Цей рецепт максимально простий та швидкий, тому візьміть необхідні інгредієнти та починайте готувати. З цієї кількості компонентів вийде приблизно 6 банок консервації по 500 мл, пише "theLime".
Інгредієнти:
- Перець – 3 кг.
Для маринаду:
- Вода – 1 л.
- Олія – 200 мл.
- Сіль – 55 г.
- Оцет 9% – 150 мл.
- Мед – 200 г.
- Перець – 1 ст.л.
- Гвоздика – 5 шт.
- Лавровий лист – 3-5 шт.
Приготування:
- Перець ретельно мийте, почистіть від зернят і ріжте на середні шматочки.
- Готуємо маринад: до посудини з водою додаємо сіль, оцет, олію, мед, спеції. Суміш ставимо готуватися на вогонь і доводимо до кипіння.
- Якщо маринад закипів, додаємо половину підготовленого перцю. Намагаємось помістити максимально можливу кількість перцю у каструлю з маринадом. Варимо ще 2-3 хвилини, не переварюючи перець.
- Через 2-3 хвилини після закипання вимикаємо плиту, накриваємо кришкою каструлю і залишаємо ще на 2-3 хвилини. Готовий перець виймаємо з маринаду та складаємо у чисті банки.
- Повторюємо процес з другою частиною перцю, яка залишилася. Додаємо її до маринаду і варимо до готовності.
- Коли друга частина перцю буде готова, розкладаємо її в банки. Заливаємо перець маринадом.
- Закриваємо банки чистими кришками і ставимо їх на плиту для стерилізації: наливаємо в каструлю воду так, щоб банки були занурені в неї на 2/3. Півлітрові банки стерилізуємо протягом 5 хвилин після закипання, літрові банки – 10 хвилин.
- Після стерилізації банки виймаємо та герметично закриваємо. Ставимо догори дном, зверху накриваємо ковдрою і залишаємо на добу.
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