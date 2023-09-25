Пальчики оближете: Как приготовить маринованный перец с медом на зиму

Сезон консервации близится к завершению, и если вы еще не успели запастись вкусными заготовками на зиму, то самое время это сделать. Мы раньше делились рецептом лече из помидоров и перца, а теперь предлагаем вам популярный рецепт маринованного перца с медом.

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Этот рецепт максимально простой и быстрый, поэтому берите необходимые ингредиенты и начинайте готовить. Из этого количества компонентов получится примерно 6 банок консервации по 500 мл, пишет TheLime.

Ингредиенты:

Перец – 3 кг.

Для маринада:

Вода – 1 л.

Масло растительное – 200 мл.

Соль – 55 г.

Уксус 9% – 150 мл.

Мед – 200 г.

Перец – 1 ст.л.

Гвоздика – 5 шт.

Лавровый лист – 3-5 шт.

Приготовление:

Перец тщательно мойте, почистите от зерен и режьте на средние кусочки. Готовим маринад: в сосуд с водой добавляем соль, уксус, масло, мед, специи. Смесь ставим готовиться к огню и доводим до кипения. Если маринад закипел, прибавляем половину подготовленного перца. Пытаемся поместить максимально возможное количество перца в кастрюлю с маринадом. Варим еще 2-3 минуты, не переваривая перец. Через 2-3 минуты после закипания выключаем плиту, накрываем крышкой кастрюлю и оставляем еще на 2-3 минуты. Готовый перец вынимаем из маринада и складываем в чистые банки. Повторяем процесс со второй оставшейся частью перца. Добавляем ее в маринад и варим до готовности. Когда вторая часть перца будет готова, раскладываем ее в банки. Заливаем перец маринадом. Закрываем банки чистыми крышками и ставим их на плиту для стерилизации: наливаем в кастрюлю воду так, чтобы банки были погружены в нее на 2/3. Поллитровые банки стерилизуем в течение 5 минут после закипания, литровые банки – 10 минут. После стерилизации банки вынимаем и герметично закрываем. Ставим вверх дном, сверху накрываем одеялом и оставляем на день.

Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.

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