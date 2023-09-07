Палеонтологи, ймовірно, знайшли відсутню еволюційну ланку між динозаврами та птахами

У південно-східному Китаї вчені знайшли скелет динозавра з цікавими ознаками, що нагадують птахів. Ця знахідка старше будь-яких підтверджених скам'янілостей птахів приблизно на 30 мільйонів років і може розкрити важливі аспекти еволюції птахів.

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Палеонтолог Мін Ван з Китайської академії наук та його колеги досліджували нову скам'янілість, яку назвали Fujianvenator prodigiosus. Вони порівняли її з іншими динозаврами того періоду та птахами, щоб з'ясувати її місце в родинному дереві динозаврів, пише Sciense Alert.

Fujianvenator prodigiosus мав розмір фазана, ймовірно був оперений і належав до групи avialae, яка об'єднує сучасних птахів та їхніх найближчих предків.

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Ця знахідка допоможе вивчити еволюційні кроки птахів і роль ранніх предків у їхній історії. Відомо, що динозаври розвивали пір'я та інші ознаки, що допомагали їм летіти. Фуцзяньвенатор може вказати на те, що цей процес відбувався в різних напрямках, ніж той, який призвів до сучасних птахів.

Деякі ознаки Fujianvenator, такі як подовжені нижні задні кінцівки, свідчать про те, що цей динозавр міг бути довгоногим мешканцем боліт або швидким бігуном. Однак для подальшого розуміння його ролі в еволюції птахів потрібні додаткові дослідження та знахідки скам'янілостей.

Нагадаємо, біля берегів Антарктиди виявлено морську антарктичну "пір'яну" зірку з 20 "руками". Ця істота була досі невідомою.

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