Пенсії та допомога для осіб з інвалідністю: які виплати очікують у липні

Особи з інвалідністю можуть отримувати різні види державної фінансової допомоги, частину яких вже було проіндексовано у березні 2025 року. Які саме виплати очікуються у липні – дізнавайтеся далі.

Розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю у 2025 році визначається як певний відсоток від базової пенсії за віком. Про це пише "24 Канал" з посиланням на ПФУ.

Отже, для осіб з інвалідністю І групи пенсія становить 100% від базового розміру, для II групи – 90%, а для III – 50%. При цьому під час обчислення враховується не лише наявний страховий стаж, а й час від встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

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Зазначимо, що особи з інвалідністю з дитинства, які не мають страхового стажу через об’єктивну неспроможність працювати, не мають права на пенсію за інвалідністю. Проте вони можуть звернутися до органів соціального захисту для оформлення соціальної допомоги.

Які пенсії по інвалідності передбачені для військових

Для військових розмір пенсії за інвалідністю визначається залежно від того, з яких причин її встановлено. У разі, якщо інвалідність набута внаслідок війни, розмір виплат коливається від 60% до 100% від суми грошового забезпечення, при цьому держава гарантує мінімальні суми.

У випадках, коли інвалідність не пов’язана з участю в бойових діях, передбачені знижені відсоткові ставки – від 40% до 70%.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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