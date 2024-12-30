Пенсії в 2025 році: кого і як торкнеться перерахунок та індексація

У 2025 році в Україні буде заморожений прожитковий мінімум, у тому числі для осіб, які втратили працездатність. Це означає, що мінімальний розмір пенсії та виплати за понаднормовий стаж не будуть переглядатися.

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2361 грн, і вона залишиться на тому ж рівні в наступному році. Проте, як зазвичай, у березні буде проведена індексація пенсій. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю OBOZ.UA.

Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера в листопаді становив 6 367 грн, що означає, що ті, хто отримує менше, вже перебувають за межею бідності. Вінницька область є однією з семи, де середній розмір пенсії менший за 5 000 грн. Вікторія Вєлькє, голова "Асоціації пенсіонерів Поділля", зазначає, що "історії про те, як люди виживають на 2,3-2,4 тис. грн, просто дивують". Деякі пенсіонери здають кімнати або звертаються за допомогою до родичів, але ці ситуації завжди пов'язані з боротьбою за виживання. Наступного року пенсіонери з мінімальними виплатами опиняться в ще складнішому становищі.

Читайте також: Пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами

За словами Жолнович, якщо пенсійна реформа буде успішно реалізована, пенсії більше не будуть залежати від прожиткового мінімуму. Згідно з новою формулою, яка запрацює в разі ухвалення реформи, пенсії будуть прив'язані до середньої зарплати по країні, а також буде проведено перерахунок всіх пенсій.

Крім того, у березні 2025 року відбудеться традиційне підвищення пенсій. За оцінками Національного банку України, інфляція в 2024 році становитиме 9,7%, що в свою чергу дасть підвищення на рівні 4,85%. Окрім цього, середнє зростання зарплат за останні три роки склало 12,7%, що дасть ще 6,35%. Загалом, індексація може сягнути приблизно 11%.

Раніше ми розповідали, чи зміняться виплати для тих, хто має 30 років трудового стажу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!