Пенсія 'з відстрочкою': чи збільшиться розмір виплат, якщо вийти після 60 років

Пенсійний фонд України повідомив про можливість відстрочення виходу на пенсію. Такий крок не лише дозволить зберегти активність та професійні навички, але й суттєво збільшить розмір майбутньої пенсії.

Як повідомили у ПФУ, українське законодавство передбачає спеціальний механізм – призначення пенсії "з відстрочкою". Це означає, що особа, яка досягла пенсійного віку, але бажає продовжити трудову діяльність, може відкласти оформлення пенсії. А за кожен місяць відстрочки розмір майбутньої пенсії буде збільшуватися.

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Які переваги відстрочки виходу на пенсію?

Збільшення розміру пенсії: За кожен повний місяць відстрочки пенсія зростає на 0,5% (при відстрочці до 60 місяців) або 0,75% (при відстрочці понад 60 місяців). Це означає, що за шість років відстрочки пенсія може зрости на 54%.

Збереження професійних навичок: Продовження трудової діяльності дозволяє підтримувати активність та професійні знання.

Можливість додаткового заробітку: Продовжуючи працювати, ви матимете додаткове джерело доходів.

Як оформити пенсію з відстрочкою?

Для того, щоб оформити пенсію з відстрочкою, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Пенсія буде призначена з першого числа місяця, в якому подано заяву.

Раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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