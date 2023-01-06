Пентагон підтвердив відправку до України БМП Bradley: що відомо про "вбивцю танків"

Новий пакет військової допомоги США для України, що коштуватиме приблизно 2,8 млрд доларів, включатиме приблизно 50 БМП Bradley.

Це підтвердив на брифінгу прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер. За його словами, Bradley поставлять в Україну найближчим часом, але точних термінів постачання та навчання він не уточнив.

"Це не танк, а винищувач танків. Bradley – це броньована машина, яка має вогневу силу, яка може доставляти війська в бій. Це значно посилить і без того вражаючі бронетанкові можливості України", – додав Патрік Райдер.

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Бойові машини Bradley можна використовувати як для оборонних, так і для наступальних дій. На думку генерала, ці машини забезпечать перевагу для українських військових на полі бою.

Що відомо про M2 Bradley

M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США.

Надійшла на озброєння в 1981 році після довготривалих випробувань, що почались у 1964 році. БМП отримала власну назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх в період та після спішування. На її базі створена бойова розвідувальна машина M3 Bradley.

Застосовувалася американськими військами у війнах в Перській затоці та Іраку.

Характеристики M2 Bradley

Вага: M2: 21,3-22,797 т; M2A1: 22,8 т; М2А3: 36,9 т;

Довжина: 6 440-6 452 мм;

Ширина: 3 200-3 600 мм;

Висота: 2 900-2 970 мм;

Обслуга: 3 (командир бойової машини + навідник-оператор + водій);

Десант: 6;

Калібр: 25-мм танкова гармата M242 Bushmaster

Підвищення: від +59° до −9°;

Траверс: 360°;

Темп вогню: 200 пострілів/хв;

Ефективна дальність вогню: 2 000 м;

Приціл: денний/пасивний нічний;

Броня: M2A1: комбінована сталева та алюмінієва катана рознесена; Лоб: 6,5+6,5 сталева + 25 алюмінієва; Борт: 6,5+6,5 сталева + 25 алюмінієва; Верх: 25 алюмінієва; Корма: 6,5+6,5 сталева + 25 алюмінієва;



Головне озброєння: автоматична танкова гармата M242 Bushmaster; Боєкомплект: 900;

Другорядне озброєння: спарений 7,62-мм кулемет M240C; боєкомплект: 2 200 додатково: 2 × ПТРК "ТОУ" боєкомплект: 2 × ПТРК "ТОУ" Зв'язок: AN/GRC-160;

Двигун: VTA-903T500;

Питома потужність: 19,9;

Трансмісія: General Electric HMPT-500 (3 – вперед, 1 – назад);

Підвіска: індивідуальна торсіонна з гідравлічними амортизаторами;

Тиск на ґрунт: 0,52-0,55;

Дорожній просвіт: 460 мм;

Швидкість: шосе: 66 км\год; бездоріжжя: 40 км\год; на плаву: 7 км\год;

Прохідність: нахил: 40 %; підйом: 30 %; стінка: 0,9 %; рів: 2,5 %.



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