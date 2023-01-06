Пентагон подтвердил отправку в Украину БМП Bradley: что известно об "убийце танков"

Новый пакет военной помощи США для Украины, который будет стоить около 2,8 млрд долларов, будет включать около 50 БМП Bradley.

Это подтвердил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, Bradley поставят в Украину в ближайшее время, но точных сроков поставки и учебы он не уточнил.

"Это не танк, а истребитель танков. Bradley - это бронированная машина, которая имеет огневую силу, которая может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины", - добавил Патрик Райдер.

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Боевые машины Bradley можно использовать как для оборонительных, так и наступательных действий. По мнению генерала, эти машины обеспечат преимущество украинским военным на поле боя.

Что известно о M2 Bradley

M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США.

Поступила на вооружение в 1981 году после продолжительных испытаний, начавшихся в 1964 году. БМП получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 Bradley.

Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Характеристики M2 Bradley

Вес: M2: 21,3-22,797 т; M2A1: 22,8 т; М2А3: 36,9 т;

Длина: 6 440-6 452 мм;

Ширина: 3200-3600 мм;

Высота: 2 900-2 970 мм;

Обслуга: 3 (командир боевой машины+наводчик-оператор+водитель);

Десант: 6;

Калибр: 25-мм танковая пушка M242 Bushmaster

Повышение: от +59 ° до -9 °;

Траверс: 360°;

Темп огня: 200 выстрелов/мин;

Эффективная дальность огня: 2000 м;

Прицел: дневной/пассивный ночной;

Броня: M2A1: комбинированная стальная и алюминиевая катана разнесенная; Лоб: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая; Борт: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая; Верх: 25 алюминиевая; Корма: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая;



Главное вооружение: автоматическая танковая пушка M242 Bushmaster; Боекомплект: 900;

Второстепенное вооружение: спаренный 7,62-мм пулемет M240C; боекомплект: 2 200 дополнительно: 2× ПТРК "ТОУ" боекомплект: 2 × ПТРК "ТОУ" Связь: AN/GRC-160 ;



: VTA-903T500;

Удельная мощность: 19,9;

Трансмиссия: General Electric HMPT-500 (3 – вперед, 1 – назад);

Подвеска: индивидуальная торсионная с гидравлическими амортизаторами;

Давление на грунт: 0,52-0,55;

Дорожный просвет: 460 мм;

Скорость: шоссе: 66 км\ч; бездорожье: 40 км\ч; на плаву: 7 км\ч;

Проходимость: наклон: 40%; подъем: 30%; стенка: 0,9%; ров: 2,5 %.



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