Мінлива хмарність, без істотних опадів та мороз до -15: прогноз погоди в Україні на 27 лютого

У четвер, 27 лютого, в деяких регіонах України вночі прогнозується мороз до -15 °C, тоді як удень температура підніметься до +11 °C. Найтеплішою цього дня буде західна частина країни, де стовпчики термометрів покажуть +5…+11 °C.

У східних областях збережеться найхолодніша погода — від -2 до -6 °C. В інших регіонах денна температура коливатиметься в межах +1…+5 °C. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Нічні морози залишатимуться відчутними: у більшості областей очікується -5…-12 °C, на сході температура опуститься до -11…-15 °C, а на заході буде дещо м’якше — близько -1…-6 °C.

Опади цього дня малоймовірні, проте в західних областях небо затягнеться хмарами.

У Києві буде сухо, без істотних опадів. Вночі температура знизиться до -5…-7 °C, а вдень потеплішає до +2…+4 °C.

Загалом упродовж тижня по всій країні спостерігатиметься тенденція до потепління, місцями можливі опади.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, де в Україні в останній тиждень зими чекати весняного тепла до +5, а де – зимового морозу до -12.

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