Перламутрові яйця на Великдень: лайфхак з рисом та барвниками

На великодній стіл заведено ставити паски та крашанки. А якщо ви хочете пофарбувати яйця якимось незвичним способом, спробуйте використати рис та харчові барвники.

Результат перевершить очікування. Фарбування яєць за допомогою рису дуже просте, однак вам варто придбати якісний барвник без шкідливих домішок, аби такими крашанками було безпечно "христосатися" та потім їх споживати.

Вам знадобляться яйця з білою шкаралупою, рис (по дві чайні ложки з розрахунку на одне яйце), барвники будь-яких кольорів, бажано теплих відтінків.

Для фарбування яєць рисом їх потрібно спочатку відварити круто та дати їм охолонути й обсохнути.

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У пакет із застібкою насипте рис та крапніть у нього барвник у тій кількості, наскільки яскравим ви хочете мати колір крашанок.

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Застібніть пакет та перемішайте рис з барвником, аби він став однорідного кольору.

Візьміть яйце та вкладіть у пакет з рисом й замотайте, випустивши зайве повітря. Візьміть закритий пакет з рисом та яйцем та обережно помніть його, аби фарба почала притулятись до яйця.

Яйце у пакеті має перебувати десь хвилин 15 чи 20, протягом цього часу намагайтеся трохи пом'яти пакет.

Обережно розгорніть пакети з яйцями та дістаньте крашанки й викладіть на паперові рушники, аби фарба трохи підсохла. Якщо зверху обдати крашанки спеціальним спреєм з перламутровим ефектом, ви отримаєте кольорові яйця з ніжним відблиском.

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