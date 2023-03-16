Перші колісні танки AMX-10 RC вже в Україні – Міноборони Франції
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що в Україну прибули перші бронемашини AMX-10 RC. Про це пише французьке видання Defence Blog.
Обіцяні Францією на початку січня розвідувальні бронемашини AMX-10 RC "щойно прибули в Україну", заявив він 15 березня перед Комісією з питань оборони Національних зборів. Також міністр додав, що деякі вже поїхали на передову, але не назвав кількість переданої техніки.
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Постачання мало відбутися через 2 місяці після оголошення, щоб підготувати екіпажі та навчити їх у кавалерійській школі Сомюр і в таборі Канжуерс, а потім відправити бронетехніку.
"Я розглядаю можливість проведення другої хвилі сесій. Я готую декілька рішень для президента республіки, тому що ці машини починають добре служити в Україні", – додав міністр.
Що відомо про AMX-10 RC
AMX-10 RC – це колісна броньована машина Giat, яка зазвичай використовується для розвідки та вогневої підтримки, озброєна 105-мм гарматою.
AMX-10RC управляється подібно танку: осі його коліс не повертаються, а зміна напрямку здійснюється перемиканням передач окремо для коліс різних боків машини. Перевагою такого способу є можливість розвороту на місці, а також те, що ходова частина простіша і компактніша, ніж у бронемашин зі звичайним кермовим керуванням.
Автомобіль має такі ж характеристики прохідності, як і гусенична машина. 6×6 AMX-10 RC оснащений системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, наданою компанією Messier Auto-Industry. Встановлена централізована система змащення та підкачки шин. На кожній колісній станції встановлений амортизатор.
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Характеристики AMX 10-RC
- Вага: 15,8 т;
- 16,6 т з додатковим бронюванням;
- 17,2 т AMX-10 RCR;
- 22 т з SEPAR mine/IED пакетом захисту;
- Довжина: 9,15 м (гармата вперед);
- Довжина корпусу: 6,24 м (тільки корпус);
- Ширина: 2,78 м;
- Висота: 2,56 м;
- Екіпаж: 4;
- Броня:
- Лобова броня:
- стійка проти 23 мм API з 300 м;
- 14.5 мм AP повсюди з додатковою бронею;
- Головне озброєння: 105 мм F2 BK MECA L/47 гармата середнього тиску (38 снарядів);
- Другорядне озброєння:
- 1× 7.62 мм NF1 спарений кулемет (4000 набоїв);
- 1× 12.7 мм M2HB зенітний кулемет (опціонально);
- 4× GALIX димові міномети;
- Питома потужність: від 16 к.с./т;
- Підвіска: змінна гідропневматика;
- Операційна дальність: 800 км на дорозі;
- Швидкість:
- 85 км/год на дорозі;
- 40 км/год на бездоріжжі.
Раніше, у мережі показали можливості бронетранспортера Bastion, який Франція передасть Україні разом з легкими танками AMX-10RC.
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