Перші колісні танки AMX-10 RC вже в Україні – Міноборони Франції

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що в Україну прибули перші бронемашини AMX-10 RC. Про це пише французьке видання Defence Blog.

Обіцяні Францією на початку січня розвідувальні бронемашини AMX-10 RC "щойно прибули в Україну", заявив він 15 березня перед Комісією з питань оборони Національних зборів. Також міністр додав, що деякі вже поїхали на передову, але не назвав кількість переданої техніки.

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Постачання мало відбутися через 2 місяці після оголошення, щоб підготувати екіпажі та навчити їх у кавалерійській школі Сомюр і в таборі Канжуерс, а потім відправити бронетехніку.

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"Я розглядаю можливість проведення другої хвилі сесій. Я готую декілька рішень для президента республіки, тому що ці машини починають добре служити в Україні", – додав міністр.

Що відомо про AMX-10 RC

AMX-10 RC – це колісна броньована машина Giat, яка зазвичай використовується для розвідки та вогневої підтримки, озброєна 105-мм гарматою.

AMX-10RC управляється подібно танку: осі його коліс не повертаються, а зміна напрямку здійснюється перемиканням передач окремо для коліс різних боків машини. Перевагою такого способу є можливість розвороту на місці, а також те, що ходова частина простіша і компактніша, ніж у бронемашин зі звичайним кермовим керуванням.

Автомобіль має такі ж характеристики прохідності, як і гусенична машина. 6×6 AMX-10 RC оснащений системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, наданою компанією Messier Auto-Industry. Встановлена ​​централізована система змащення та підкачки шин. На кожній колісній станції встановлений амортизатор.

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Характеристики AMX 10-RC

Вага: 15,8 т; 16,6 т з додатковим бронюванням; 17,2 т AMX-10 RCR; 22 т з SEPAR mine/IED пакетом захисту;

Довжина: 9,15 м (гармата вперед);

Довжина корпусу: 6,24 м (тільки корпус);

Ширина: 2,78 м;

Висота: 2,56 м;

Екіпаж: 4;

Броня:

Лобова броня: стійка проти 23 мм API з 300 м; 14.5 мм AP повсюди з додатковою бронею;



Головне озброєння: 105 мм F2 BK MECA L/47 гармата середнього тиску (38 снарядів);

Другорядне озброєння: 1× 7.62 мм NF1 спарений кулемет (4000 набоїв); 1× 12.7 мм M2HB зенітний кулемет (опціонально); 4× GALIX димові міномети;

Питома потужність: від 16 к.с./т;

Підвіска: змінна гідропневматика;

Операційна дальність: 800 км на дорозі;

Швидкість: 85 км/год на дорозі; 40 км/год на бездоріжжі.



Раніше, у мережі показали можливості бронетранспортера Bastion, який Франція передасть Україні разом з легкими танками AMX-10RC.

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