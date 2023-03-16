Первые колесные танки AMX-10 RC уже в Украине – Минобороны Франции

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что в Украину прибыли первые бронемашины AMX-10 RC. Об этом пишет французское издание Defence Blog.

Обещанные Францией в начале января разведывательные бронемашины AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", заявил он 15 марта перед Комиссией по обороне Национального собрания. Также министр добавил, что некоторые уже уехали на передовую, но не назвал количество передаваемой техники.

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Снабжение должно было состояться через 2 месяца после объявления, чтобы подготовить экипажи и научить их в кавалерийской школе Сомюр и в лагере Канжуэрс, а затем отправить бронетехнику.

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"Я рассматриваю возможность проведения второй волны сессий. Я готовлю несколько решений для президента республики, потому что эти машины начинают хорошо служить в Украине", – добавил министр.

Что известно об AMX-10 RC

AMX-10 RC – это колесная бронированная машина Giat, обычно используемая для разведки и огневой поддержки, вооруженная 105-мм пушкой.

AMX-10RC управляется подобно танку: оси его колес не поворачиваются, а смена направления производится переключением передач отдельно для колес разных сторон машины. Преимуществом такого способа является возможность разворота на месте, а также то, что ходовая часть проще и компактнее, чем у бронемашин с обычным рулевым управлением.

Автомобиль обладает такими же характеристиками проходимости, как и гусеничная машина. 6×6 AMX-10 RC оснащен системой гидропневматической подвески с переменным дорожным просветом и наклоном, предоставленной компанией Messier Auto-Industry. Установлена ​​централизованная система смазки и подкачки шин. На каждой колесной станции установлен амортизатор.

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Характеристики AMX 10-RC

Вес: 15,8 т; 16,6 т с дополнительным бронированием; 17,2 т AMX-10 RCR; 22 т с SEPAR mine/IED пакетом защиты;

Длина: 9,15 м (пушка вперед);

Длина корпуса: 6,24 м (только корпус);

Ширина: 2,78 м;

Высота: 2,56 м;

Экипаж: 4;

Броня:

Лобная броня: стойка против 23 мм API с 300 м; 14.5 мм AP повсюду с дополнительной броней;



Главное вооружение: 105 мм F2 BK MECA L/47 пушка среднего давления (38 снарядов);

Второстепенное вооружение: 1× 7.62 мм NF1 спаренный пулемет (4000 патронов); 1×12.7 мм M2HB зенитный пулемет (опционально); 4× GALIX дымовые минометы;

Удельная мощность: от 16 л.с./т;

Подвеска: сменная гидропневматика;

Операционная дальность: 800 км на дороге;

Скорость: 85 км/ч на дороге; 40 км/ч на бездорожье.



Ранее в сети показали возможности бронетранспортера Bastion, который Франция передаст Украине вместе с легкими танками AMX-10RC.

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