Первые колесные танки AMX-10 RC уже в Украине – Минобороны Франции
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что в Украину прибыли первые бронемашины AMX-10 RC. Об этом пишет французское издание Defence Blog.
Обещанные Францией в начале января разведывательные бронемашины AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", заявил он 15 марта перед Комиссией по обороне Национального собрания. Также министр добавил, что некоторые уже уехали на передовую, но не назвал количество передаваемой техники.
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Снабжение должно было состояться через 2 месяца после объявления, чтобы подготовить экипажи и научить их в кавалерийской школе Сомюр и в лагере Канжуэрс, а затем отправить бронетехнику.
"Я рассматриваю возможность проведения второй волны сессий. Я готовлю несколько решений для президента республики, потому что эти машины начинают хорошо служить в Украине", – добавил министр.
Что известно об AMX-10 RC
AMX-10 RC – это колесная бронированная машина Giat, обычно используемая для разведки и огневой поддержки, вооруженная 105-мм пушкой.
AMX-10RC управляется подобно танку: оси его колес не поворачиваются, а смена направления производится переключением передач отдельно для колес разных сторон машины. Преимуществом такого способа является возможность разворота на месте, а также то, что ходовая часть проще и компактнее, чем у бронемашин с обычным рулевым управлением.
Автомобиль обладает такими же характеристиками проходимости, как и гусеничная машина. 6×6 AMX-10 RC оснащен системой гидропневматической подвески с переменным дорожным просветом и наклоном, предоставленной компанией Messier Auto-Industry. Установлена централизованная система смазки и подкачки шин. На каждой колесной станции установлен амортизатор.
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Характеристики AMX 10-RC
- Вес: 15,8 т;
- 16,6 т с дополнительным бронированием;
- 17,2 т AMX-10 RCR;
- 22 т с SEPAR mine/IED пакетом защиты;
- Длина: 9,15 м (пушка вперед);
- Длина корпуса: 6,24 м (только корпус);
- Ширина: 2,78 м;
- Высота: 2,56 м;
- Экипаж: 4;
- Броня:
- Лобная броня:
- стойка против 23 мм API с 300 м;
- 14.5 мм AP повсюду с дополнительной броней;
- Главное вооружение: 105 мм F2 BK MECA L/47 пушка среднего давления (38 снарядов);
- Второстепенное вооружение:
- 1× 7.62 мм NF1 спаренный пулемет (4000 патронов);
- 1×12.7 мм M2HB зенитный пулемет (опционально);
- 4× GALIX дымовые минометы;
- Удельная мощность: от 16 л.с./т;
- Подвеска: сменная гидропневматика;
- Операционная дальность: 800 км на дороге;
- Скорость:
- 85 км/ч на дороге;
- 40 км/ч на бездорожье.
Ранее в сети показали возможности бронетранспортера Bastion, который Франция передаст Украине вместе с легкими танками AMX-10RC.
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