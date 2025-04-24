Пінгвіни та неймовірні види крижаної пустелі: українські полярники поділились світлинами, які перемогли у фотоконкурсі Вікіпедії (фото)

Одразу п’ять світлин українських полярників з Антарктиди здобули перемоги в Конкурсі наукових зображень 2024 року для Вікіпедії — це рекорд за всю історію участі України в цьому проєкті.

Тріумф у номінації "Люди в науці"

У категорії "Люди в науці" одразу два перші місця вибороли фото геофізика 29-ї Української антарктичної експедиції Олександра Богомаза. На світлинах зображено, як біолог Сергій Єрмоленко бере проби води з прісноводних озер на островах поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський". Про це зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.

Фото-переможці

Антарктична веселка – друге місце у "Загальній категорії"

Геофізикиня Анна Соїна посіла друге місце у загальній номінації завдяки унікальному кадру — веселці в антарктичному небі. Це рідкісне явище виникає, коли в повітрі одночасно присутні краплі води (необхідні для веселки) та крижані кристали (що формують сніг).

Фото-переможці

"Живі організми": гумор і хижа морська зірка

У цій категорії четверте місце посіла ще одна робота Олександра Богомаза — кадр із субантарктичним пінгвіном (дженту), зафіксованим у момент дефекації. Як зазначають науковці, гуано цих птахів суттєво впливає на антарктичну екосистему — воно може як стимулювати розвиток флори, так і пригнічувати її.

П’яте місце здобула світлина полярного біолога Андрія Утєвського, на якій зображено антарктичну морську зірку виду Labidiaster annulatus, зняту на глибині близько 40 метрів. Ця яскрава істота є активним хижаком, здатним полювати навіть на інших морських зірок.

Фото-переможці

Фото-переможці

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Міжнародний Конкурс наукових зображень щороку проходить і в Україні. Його мета — популяризувати науку через візуальні історії та зібрати ілюстрації для Вікіпедії. У 2024 році до участі долучилися 72 конкурсант(к)и, які подали 470 зображень.

Журі оцінювало роботи в п’яти основних номінаціях: "Мікроскопія", "Живі організми", "Люди в науці", "Нефотографічні зображення" та "Загальна категорія", а також у спеціальній — "Наслідки війни".

Нагадаємо, у Антарктиді виникла величезна ополонка Мод-Райз.

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