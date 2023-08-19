Харчова сода та сіль: як очистити овочі та фрукти від пестицидів

На сьогодні вкрай складно відбирати овочі та фрукти, які не були б оброблені хімічними речовинами. Одні фермери використовують це для захисту врожаю від шкідників, інші – для покращення вигляду товару, а деякі взагалі використовують для швидшого дозрівання плодів.

Про це пише radiotrek.

Для того, щоб бути впевненим в чистоті продуктів можна використовувати спеціальні засоби для видалення пестицидів (такий розчин можна легко приготувати вдома).

Для цього потрібно взяти велику миску та занурити продукти в розчин води та засобу для видалення пестицидів. Існують два способи приготування такого засобу.

Спрей для видалення пестицидів на основі соди та лимонного соку:

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Сік лимона - 1 мл

Сода - 2 ст. ложки

Вода - 1 склянка

Змішайте усі інгредієнти поки сода не розчиниться. Потім перелейте у пульверизатор. Обробіть вимиті фрукти та овочі, залиште протягом близько 15 хвилин, після чого добре промийте продукти чистою водою.

Спрей для видалення пестицидів на основі соди та оцту:

Вода - 1 склянка

Білий оцет (не звичайний столовий!) - 1 склянка

Сода - 2 ст. ложки

Все добре перемішайте, перелейте у розпилювач та обробіть цим розчином фрукти та овочі. Залиште їх на 15 хвилин, потім змийте все під проточною водою. Продукт найкраще вживати після зняття шкірки.

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Також можна використовувати:

Сіль: розчиніть 1 ст. ложку морської солі в склянці води, потім занурте продукти у розчин на 30 хвилин.

Вода з оцтом: змішайте воду та звичайний столовий оцет у співвідношенні 4:1, занурте фрукти чи овочі у розчин на 15 хвилин, а потім промийте під холодною проточною водою.

Важливо враховувати, що деякі методи можуть не підходити для фруктів та ягід з тонкою шкіркою, наприклад, для чорниці.

Харчова сода також може виявитися корисною: розчиніть 30 г соди у 3 л води та занурте продукти на 15 хвилин, після чого промийте їх водою.

Нагадаємо, ми вже писали, чому треба мити ягоди з содою.

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