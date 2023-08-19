Пищевая сода и соль: как очистить овощи и фрукты от пестицидов
На сегодняшний день крайне сложно отбирать овощи и фрукты, которые не были бы обработаны химическими веществами. Одни фермеры используют это для защиты урожая от вредителей, другие для улучшения вида товара, а некоторые вообще используют для более быстрого созревания плодов.
Об этом пишет radiotrek.
Для того, чтобы быть уверенным в чистоте продуктов, можно использовать специальные средства для удаления пестицидов (такой раствор можно легко приготовить дома).
Для этого нужно взять большую миску и погрузить продукты в раствор воды и средства для удаления пестицидов. Есть два способа приготовления такого средства.
Спрей для удаления пестицидов на основе соды и лимонного сока:
Сок лимона – 1 мл
Сода – 2 ст. ложки
Вода – 1 стакан
Смешайте все ингредиенты, пока сода не растворится. Затем перелейте в пульверизатор. Обработайте вымытые фрукты и овощи, оставьте около 15 минут, после чего хорошо промойте продукты чистой водой.
Спрей для удаления пестицидов на основе соды и уксуса:
Вода – 1 стакан
Белый уксус (не обычный столовый!) – 1 стакан
Сода – 2 ст. ложки
Все хорошо перемешайте, перелейте в распылитель и обработайте фрукты и овощи. Оставьте их на 15 минут, затем смойте под проточной водой. Продукт лучше употреблять после снятия кожуры.
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Также можно использовать:
- Соль: растворите 1 ст.л. ложку морской соли в стакане воды, затем окуните продукты в раствор на 30 минут.
- Вода с уксусом: смешайте воду и обычный уксус в соотношении 4:1, окуните фрукты или овощи в раствор на 15 минут, а затем промойте под холодной проточной водой.
Важно учитывать, что некоторые методы могут не подходить для фруктов и ягод с тонкой кожурой, например для черники.
Пищевая сода может оказаться полезной: растворите 30 г соды в 3 л воды и окуните продукты на 15 минут, после чего промойте их водой.
Напомним, мы уже писали, почему нужно мыть ягоды с содой.
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