Пищевая сода и соль: как очистить овощи и фрукты от пестицидов

На сегодняшний день крайне сложно отбирать овощи и фрукты, которые не были бы обработаны химическими веществами. Одни фермеры используют это для защиты урожая от вредителей, другие для улучшения вида товара, а некоторые вообще используют для более быстрого созревания плодов.

Об этом пишет radiotrek.

Для того, чтобы быть уверенным в чистоте продуктов, можно использовать специальные средства для удаления пестицидов (такой раствор можно легко приготовить дома).

Для этого нужно взять большую миску и погрузить продукты в раствор воды и средства для удаления пестицидов. Есть два способа приготовления такого средства.

Спрей для удаления пестицидов на основе соды и лимонного сока:

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Сок лимона – 1 мл

Сода – 2 ст. ложки

Вода – 1 стакан

Смешайте все ингредиенты, пока сода не растворится. Затем перелейте в пульверизатор. Обработайте вымытые фрукты и овощи, оставьте около 15 минут, после чего хорошо промойте продукты чистой водой.

Спрей для удаления пестицидов на основе соды и уксуса:

Вода – 1 стакан

Белый уксус (не обычный столовый!) – 1 стакан

Сода – 2 ст. ложки

Все хорошо перемешайте, перелейте в распылитель и обработайте фрукты и овощи. Оставьте их на 15 минут, затем смойте под проточной водой. Продукт лучше употреблять после снятия кожуры.

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Также можно использовать:

Соль: растворите 1 ст.л. ложку морской соли в стакане воды, затем окуните продукты в раствор на 30 минут.

Вода с уксусом: смешайте воду и обычный уксус в соотношении 4:1, окуните фрукты или овощи в раствор на 15 минут, а затем промойте под холодной проточной водой.

Важно учитывать, что некоторые методы могут не подходить для фруктов и ягод с тонкой кожурой, например для черники.

Пищевая сода может оказаться полезной: растворите 30 г соды в 3 л воды и окуните продукты на 15 минут, после чего промойте их водой.

Напомним, мы уже писали, почему нужно мыть ягоды с содой.

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