Живить та надає сяйва: користь обліпихової оліі для шкіри
Обліпихова олія має високий вміст біологічно активних речовин і є природним джерелом вітамінів Е, С, К та Р. Ягоди обліпихи містять багато вітаміну С, набагато більше, ніж апельсини, і вони є третім найбільшим джерелом вітаміну Е серед рослин. Ця олія має протизапальні, бактерицидні та знеболювальні властивості, а також сприяє нормалізації роботи залоз внутрішньої секреції, таких як щитовидна, надниркові та статеві залози. Вона корисна для людей з порушеним обміном речовин та для запобігання захворюванням серця. Олію обліпихи також використовують для лікування опіків, загоєння ран у гінекології та косметології.
Олія обліпихи має численні переваги для шкіри. Вона допомагає регулювати виділення шкірного сала, зволожує та заспокоює шкіру, особливо при наявності псоріазу та атопічного дерматиту. Ця олія є потужним антиоксидантом, що сповільнює процес старіння шкіри.
Обліпихова олія підходить для всіх типів шкіри, зокрема для чутливої шкіри. Проте, рекомендується провести тест на алергію перед використанням, щоб убезпечити себе.
Олію обліпихи можна використовувати протягом усього року. Взимку вона допоможе зволожити і захистити шкіру від суворих погодних умов, а влітку наситить її корисними речовинами.
Щоб використовувати олію обліпихи, ви можете придбати готові креми та маски з цим компонентом, або купити олію та додавати її до своїх звичних засобів для догляду.
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Наприклад, для лікування прищів, змішайте 1 столову ложку алкоголю з 6 краплями олії обліпихи, кількома краплями лавандової олії та трохи рожевої води. Ретельно перемішайте і нанесіть на проблемні ділянки шкіри.
Для запобіганню зморшкам, додайте трохи соку алое в невелику кількість обліпихової олії і ретельно перемішайте. Ці компоненти містять велику кількість вітамінів С та Е, які допомагають боротися з віковими змінами шкіри.
Для жирної шкіри, змочіть тканинну маску для обличчя в чайному настої, накладіть її на шкіру і залиште на 10-15 хвилин. Потім нанесіть обліпихову олію на шкіру і залиште на ще 15 хвилин. Після цього промокніть шкіру і видаліть залишки олії.
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